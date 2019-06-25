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Точное число алтайских туристов в Грузии назвать невозможно – эксперты

, ИА "Амител"
8 июля российские авиакомпании прекратят воздушные перевозки в эту страну
Беспорядки в Грузии / Фото: tsargrad.tv

Беспорядки в Грузии / Фото: tsargrad.tv

Точное число туристов из Алтайского края, которые находятся в Грузии во время политической нестабильности, назвать невозможно. Об этом Amic.ru сообщили эксперты Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ).

По словам руководителя рабочей группы АРАТ по выездному туризму Евгении Беспаловой, Грузия является популярным направлением, однако большинство туристов покупают авиабилеты и бронируют жилье самостоятельно, не пользуясь услугами турагентов.

"95% туристов путешествуют самостоятельно. Вычислить, сколько их, не представляется возможным", – сказала Евгения Беспалова.

Президент АРАТ Александра Томашевич уточнила, что наиболее популярными месяцами для посещения Грузии являются август и сентябрь. "На сегодняшний день организованных туристов из Алтайского края там немного", – сказала она.

Отметим, что по данным Ростуризма, сейчас в Грузии находится порядка 1,5 тысячи россиян, которые купили туристические путевки.

8 июля 2019 года воздушные перевозки в Грузию будут приостановлены, туроператорам рекомендовано прекратить продажи туров в эту страну. Пассажиры, которые уже купили авиабилеты, смогут оформить вынужденный возврат и вернуть их полную стоимость.

"Авиакомпании будут возвращать полную стоимость авиабилетов даже по невозвратным тарифам, так как в данном случае речь идет о вынужденном возврате. При бронировании туров у туроператоров также можно вернуть их полную стоимость. При самостоятельном бронировании проживания условия возврата денежных средств туристам необходимо уточнять самостоятельно у представителей средств размещения", – рассказала Евгения Беспалова.

Эксперты отметили, что росту популярности этого туристического направления способствовали безвизовый режим и регулярное авиасообщение между странами. Жители Алтайского края могли вылететь в Грузию из Новосибирска и из Москвы, ориентировочная стоимость авиабилета составляла 24-30 тысяч рублей на человека. Из Новосибирска самолеты летали три раза в неделю в Тбилиси и один раз в неделю в Батуми.

Напомним, 20 июня в Грузии произошли массовые беспорядки и штурм парламента из-за того, что российский депутат, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов во время 26-й Генеральной сессии ассамблеи сел в кресло главы грузинского парламента (сессия проходила в здании парламента, – прим. ред.). Оппозиция воспользовалась этим предлогом, чтобы вывести людей на улицы. Протестанты потребовали отъезда российской делегации из страны и отставки нескольких высокопоставленных чиновников. Произошли столкновения с полицией, в которых пострадало от 150 до 200 человек.

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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