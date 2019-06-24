Официально в Грузии в дни политического конфликта и массовых беспорядков находится около 1,5 тысячи туристов. Это не считая тех, кто приехал самостоятельно. Таких – большинство. Одна из самостоятельных путешественников – жительница Барнаула Анастасия Лукьянова. Она рассказала Amic.ru, каким увидела Тбилиси в период народных волнений.

Анастасия прилетела в Тбилиси как раз в тот день, когда президент Путин распорядился ограничить авиасообщение между Россией и Грузией, – в субботу, 22 июня. Говорит, что с ней в самолете (Новосибирск – Тбилиси) летело много российских туристов, в том числе семьи с детьми.

"Вечером в субботу уже вышла в центр города. Возле парламента в этот день тоже была какая-то акция, но в самом городе больше нигде ничего не происходит. К туристам как относились нормально, так и относятся. Здесь безопасно. Встречали тут большие русские группы, которые спокойно гуляют с гидом", – рассказала она.

Кое-где в туристических местах краской написаны лозунги про Россию-оккупанта. Но они там уже несколько лет. Новых собеседница не увидела. Никто никого не выгоняет и не оскорбляет, добавила Анастасия.

Она в этой стране уже не первый раз и знает, что в Грузии это вообще нормально – выходить на акцию протеста против какого-то непопулярного решения правительства.

Ее подруга в Тбилиси имеет туристическую компанию и возит из России туристов. И да, действительно, русские туристы стали массово отказываться от запланированных туров, брони. Но все это после 8 июля, до этого срока все остается так же.

Напомним, 20 июня перед зданием парламента произошли массовые беспорядки. Формальным поводом стало выступление депутата российского парламента Сергея Гаврилова. Он, как председатель, открывал 26-ю Генеральная сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

После событий в Грузии Федеральное агентство по туризму РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в эту страну, находящимся там – проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей, не покидать гостиниц или других мест размещения.

Туроператорам рекомендовано прекратить реализацию путевок до нормализации обстановки в стране. Президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ на территорию Грузии с 8 июля.

В Ростуризме сообщили, что пассажиры смогут поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние даты без доплаты.

Справка:

В данной ситуации российские туристы имеют право требовать расторжения договор на турпоездку в Грузию или менять его условия. При расторжении договора до начала путешествия заказчику возвращается сумма туристского продукта, а после начала – часть, на сумму которой еще не было оказано туристической услуги.

По данным на 22 июня, в Грузии находилось 1,5 тысячи туристов, прибывших через туроператоров. Информации по самовольным туристам пока не было, а их много, часть прилетает самолетами, часть приезжают на автомобилях. Еще 3,5 тысячи туристов должны были приехать после 8 июля. Ассоциация туроператоров России сообщает о российском "корпусе" туристов в семь тысяч человек, это именно те, кто сейчас находится в этой стране. По данным же Национальной службы статистики Грузии, только в мае 2019 года россияне совершили более 172 тысяч визитов в республику. Добавим, что Грузия с каждым годом становится все более популярна для российских туристов.