Официально в Грузии в дни политического конфликта и массовых беспорядков находится около 1,5 тысячи туристов. Это не считая тех, кто приехал самостоятельно. Таких – большинство. Одна из самостоятельных путешественников – жительница Барнаула Анастасия Лукьянова. Она рассказала Amic.ru, каким увидела Тбилиси в период народных волнений.
Анастасия прилетела в Тбилиси как раз в тот день, когда президент Путин распорядился ограничить авиасообщение между Россией и Грузией, – в субботу, 22 июня. Говорит, что с ней в самолете (Новосибирск – Тбилиси) летело много российских туристов, в том числе семьи с детьми.
"Вечером в субботу уже вышла в центр города. Возле парламента в этот день тоже была какая-то акция, но в самом городе больше нигде ничего не происходит. К туристам как относились нормально, так и относятся. Здесь безопасно. Встречали тут большие русские группы, которые спокойно гуляют с гидом", – рассказала она.
Кое-где в туристических местах краской написаны лозунги про Россию-оккупанта. Но они там уже несколько лет. Новых собеседница не увидела. Никто никого не выгоняет и не оскорбляет, добавила Анастасия.
Она в этой стране уже не первый раз и знает, что в Грузии это вообще нормально – выходить на акцию протеста против какого-то непопулярного решения правительства.
Ее подруга в Тбилиси имеет туристическую компанию и возит из России туристов. И да, действительно, русские туристы стали массово отказываться от запланированных туров, брони. Но все это после 8 июля, до этого срока все остается так же.
Напомним, 20 июня перед зданием парламента произошли массовые беспорядки. Формальным поводом стало выступление депутата российского парламента Сергея Гаврилова. Он, как председатель, открывал 26-ю Генеральная сессию Межпарламентской ассамблеи православия.
После событий в Грузии Федеральное агентство по туризму РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в эту страну, находящимся там – проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей, не покидать гостиниц или других мест размещения.
Туроператорам рекомендовано прекратить реализацию путевок до нормализации обстановки в стране. Президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ на территорию Грузии с 8 июля.
В Ростуризме сообщили, что пассажиры смогут поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние даты без доплаты.
Справка:
В данной ситуации российские туристы имеют право требовать расторжения договор на турпоездку в Грузию или менять его условия. При расторжении договора до начала путешествия заказчику возвращается сумма туристского продукта, а после начала – часть, на сумму которой еще не было оказано туристической услуги.
По данным на 22 июня, в Грузии находилось 1,5 тысячи туристов, прибывших через туроператоров. Информации по самовольным туристам пока не было, а их много, часть прилетает самолетами, часть приезжают на автомобилях. Еще 3,5 тысячи туристов должны были приехать после 8 июля. Ассоциация туроператоров России сообщает о российском "корпусе" туристов в семь тысяч человек, это именно те, кто сейчас находится в этой стране. По данным же Национальной службы статистики Грузии, только в мае 2019 года россияне совершили более 172 тысяч визитов в республику. Добавим, что Грузия с каждым годом становится все более популярна для российских туристов.
Комментарии
Женщинам наверное -да . А мужчинам ? Те . Анастасия Лукьянова готова взять на себя ответственность за возможные инценденты с нашими туристами , коль такое заявляет ?
В декабре 13 - январе 14 на украине тоже неопасно было, зато потом все ка-то лихо завертелось..
Я бы в центре Тбилиси так же бы говорил. И всем улыбался. Еще говорил бы, что Абхазия и Южная Осетия грузинская территория, а Крым украинский. Надо ведь еще до отдыхать и обратно без проблем вернуться. Молодец, все делает правильно, я ее понимаю. А если замуж за грузина выйдет, то до конца дней ей надо так говорить
"...открывал 26-ю Генеральная сессию Межпарламентской ассамблеи православия."
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это что такое? почему депутат ездит за народные деньги на какие-то ассамблеи православия, в то время, как церковь должна быть отделена от государства? а православием у нас вроде как занимается РПЦ. вот пусть попы ездят и за свои.
Сейчас возьми грузина в центре Москвы, в окружении скинхедов, он стопудово им рассказывает, что не любит Саакашвили. А Москва самый хороший город, особенно ему нравятся московские скинхеды
Гонец из Пензы: Вы правы
слабоумие и отвага)
Вах
В декабре 13 - январе 14 на украине тоже неопасно было, зато потом все ка-то лихо завертелось..
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да оно и сейчас не опасно. наши соотечественники даже с российскими паспортами во Львове фоткались
Да вообще без проблем, главное во Львове успеть сказать чей Крым и вовремя крикнуть "Слава Украине"
24.06.2019 17:00
гость
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это уже детали!
24.06.2019 16:34
Гонец из Пензы
"...открывал 26-ю Генеральная сессию Межпарламентской ассамблеи православия."
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это что такое? почему депутат ездит за народные деньги на какие-то ассамблеи православия, в то время, как церковь должна быть отделена от государства? а православием у нас вроде как занимается РПЦ. вот пусть попы ездят и за свои.
Тебе ж сказано: "Межпарламентская". У тебя попы в парламенте сидят?
"Межпарламентская"
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ахаха! ну это всё меняет!
Вот наша землячка Бутина тоже всегда считала, что в США прекрасно и безопасно...Поэтому всеми способами старалась там закрепиться. Ну, отчасти, удалось!
24.06.2019 17:01
- гость -
Спорить с дерьмомётом - себя не уважать. Их нужно просто игнорировать.
Люди, везущие деньги в страну, граждане и руководство которой ненавидят и считают врагом их Родину, не могут считаться полноценными гражданами своей страны.Правда подлецы всегда найдут оправдание своей сущности типа "а что эта рашка мне дала?". Лично у меня ответ один - ну так мотай из этой "рашки", воздух чище в нашей России будет.
17:32, тролли уважают себя? за что интересно?
17:37
- гость -
Бгатюня, ты сейчас оскорбил власть т.н. РФ, ведь, что ни депутат, то с двойным гражданством. Будь осторожней.