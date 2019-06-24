Полковник юстиции Юрий Чистоходов, ранее работавший в Алтайском крае, занял пост главы пятого управления Следственного комитета (Сибирское управление Следкома возглавил выпускник АлтГУ Юрий Чистоходов), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.
До последнего времени Чистоходов находится на должности замрука новосибирского областного управления СКР.
Он стал четвертым по счету руководителем сибирского окружного управления Следственного комитета со дня образования данной структуры.
До него кресло главного следователя поочередно занимали Василий Усов, Андрей Лелеко и Андрей Хвостов. Последний из перечисленных, к слову, с лета 2018 года занимает пост главы управления СКР по Алтайскому краю.
Также отметим, что Юрий Чистоходов является выпускником Алтайского государственного университета. С 1997 по 2007 работал в прокуратуре Алтайского края, был помощником прокурора Белокурихи, а затем прокурора Михайловского района.
Позже руководил Славгородским межрайонным следственным отделом, откуда был переведен на службу в Новосибирскую область.
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