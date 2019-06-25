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Крупное рыбоперерабатывающее предприятие ищет сотрудников

, ИА "Амител"
В связи с расширением производства открыт ряд вакансий в компании "Диаф"

Рыбоперерабатывающее предприятие "Диаф" (ИП Шустова С.Г.) уже более 20 лет хорошо известно по всей России и далеко за ее пределами – в странах ЕС и США. Представляя собой современное пищевое производство, оснащенное передовым оборудованием, оно выпускает широкий ассортимент рыбной продукции, включающий рыбное мороженое филе, соленую, копченую и вяленую рыбу, икру и многое другое – всего более 500 наименований.

Предприятие имеет собственную оптово-розничную сеть, а его продукция поставляется в магазины, кафе и рестораны г. Барнаула, а также оптовым клиентам Алтайского края, Сибири, Санкт-Петербурга и др. городов. Среди партнеров компании – "Мария-Ра", "Ашан", "Лента", "Быстроном", "Низкоцен", "Аникс", "Пятерочка", "Бахетле", "Магнит", "METRO", "Светофор", "Красный Яр", "Холидей классик". 

В компании внедрена система собственного контроля качества в соответствии со стандартами ИСО и ХАССП, а в 2009 году компания получила право на экспорт своей продукции в государства – члены Европейского союза.

В 2005 году был запущен проект строительства рыбоперерабатывающего предприятия производительностью 15 тонн продукции в сутки на 300 рабочих мест. И сегодня, в связи с очередным расширением производства, "Диаф" приглашает на работу активных и позитивно настроенных людей по вакансиям:

  • фасовщик (-ца)
  • рыбопереработчик (-ца)
  • резчик (-ца) филе
  • грузчик
  • подсобный работник
  • уборщик (-ца) производственных помещений.

Собеседование проходит в 14:00 с понедельника по пятницу.

Более подробная информация – по тел.: (3852) 379-681.

"Диаф"
Адрес предприятия: г. Барнаул, ул. Дальняя, 19
Тел.: 312-612, 379-681
E-mail: info@diaf.ru
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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