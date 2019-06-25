Период потепления с последующим установлением жаркой погоды начинается в Алтайском крае во вторник, 25 июня.
Днем в юго-восточных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман. Температуры воздуха в крае составят +17...+22 градуса, в юго-западных районах до +27 градусов.
В последующие дни температура воздуха будет нарастать и достигнет в некоторых районах +35 градусов.
Ветер будет юго-восточный, 2-7 метров в секунду, с усилением до 13 метров.
В Барнауле 25 июня будет без осадков, в утренние часы возможен туман. Днем в краевой столице +20...+22 градуса. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.
Комментарии