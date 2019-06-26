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Алтайскому бизнесу прогнозируют рост

, ИА "Амител"
Несмотря на противоречивую экономическую ситуацию, предпринимателям готовы оказывать финансовую поддержку

"СИБСОЦБАНК" ООО – один из наиболее активно развивающихся банков Алтайского края – выделяется тем, что постоянно обновляет кредитную линейку для малого и среднего бизнеса, улучшает условия кредитования и повышает доступность финансовых ресурсов для предпринимателей. Среди продуктов банка наиболее популярным у представителей бизнеса является беззалоговый кредит. В чем его преимущества, и каковы условия оформления?

КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ ОТ "СИБСОЦБАНКА": БЫСТРО И ПРОСТО

Беззалоговый кредит от "СИБСОЦБАНКА"* – это простота и удобство использования кредитных средств: компании могут получить финансирование максимально оперативно. Кроме того, в начале 2019 года банк увеличил максимальную сумму кредита до 5 миллионов рублей.

Помимо беззалогового кредита, "СИБСОЦБАНК" также может предложить клиентам в сфере малого и среднего бизнеса широкий спектр других кредитных продуктов: кредитная линия на пополнение оборотных средств, кредиты на инвестиционные цели, овердрафт, банковская гарантия. Клиентов приятно удивят ставки и сроки рассмотрения кредитной заявки.

"Данная программа позволяет бизнесу оформлять кредиты без залога и на комфортные сроки. Суммы при этом не так велики, как при залоговом кредитовании, но в большинстве случаев соответствуют потребностям среднего и малого бизнеса, даже если речь идет о покупке недвижимости, техники или оборудования. И, как правило, их достаточно для того чтобы развивать компанию, не обременяя ее чрезмерной кредитной нагрузкой. Кроме того, дополнительным плюсом работы с банком служит оперативное принятие решений в отношении заемщиков, что является важным моментом в развитии и планировании бизнеса", – подчеркнула Бережнова Ольга, начальник отдела кредитования юридических лиц "СИБСОЦБАНК" ООО.

Подробнее по вопросам кредитования – по телефону (3852) 37-02-25.

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*Условия действительны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита. Максимальная ставка 18% годовых. Комиссии берутся в соответствии с тарифами банка. Подробную информацию о кредитных продуктах "СИБСОЦБАНК" ООО для бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лицензия ЦБ РФ №2015 от 26.12.2012 г. "СИБСОЦБАНК" ООО

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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