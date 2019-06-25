Шик и блеск: как выбрать плитку для любимой ванной. Инфографика

Ванная комната – предмет особой гордости ее владельцев. Это не только помещение для умывания, но и для релакса, и отдыха. А потому дизайн ванной должен быть особенно продуманным: функциональным, уютным, гармоничным. Создать ванную вашей мечты помогут специалисты магазина "Стройклассика". Здесь же вы сможете выбрать плитку, наиболее подходящую по качеству и цене.
А как выбрать плитку и какие тенденции сегодня в моде, подскажет наша инфографика.
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Ремонт это просто и легко — СТРОЙКЛАССИКА
Адрес магазина "Стройклассика":
Пр. Строителей 56,/1
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