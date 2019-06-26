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Дети для детей: рисунки малышей украсили благотворительную серию экомасел

, ИА "Амител"
Компания Altaria выпустила лимитированную коллекцию масел с детскими рисунками, продажа которой поможет нуждающимся детям

В конце апреля 2019 года алтайский производитель кулинарных растительных экомасел в спрее объявил конкурс детских рисунков, главным призом в котором стал дизайн двух баллонов по мотивам работ победителей с указанием автора.

"Мы не ожидали такого интереса и даже борьбы среди ребят! На конкурс пришло более 50 работ, а мы объявляли о конкурсе лишь на своем сайте и в "Инстаграме", – рассказывает основатель бренда Altaria Яна Попова. – На всех баллонах из нашего ассортимента – рисунки профессиональных дизайнеров, и возникла идея поместить на упаковку рисунок ребенка. Ко Дню защиты детей мы выбрали и объявили двух победителей. Ими стали маленький барнаулец Павлов Миша (9 лет) и Тихомирова Маша из Москвы (7 лет). А к середине июня с производства вышло 2 000 ярких баллонов нашей продукции с красивыми и очень трогательными изображениями".

Никто из маленьких участников не останется без подарка: для каждого подготовлены брендированные наборы для рисования и, конечно, те самые "детские" масла. 

Рафинированное и нерафинированное подсолнечное экомасло в спрее с работами ребят-победителей на упаковке уже поступило в продажу на сайте компании. Формат спрея идеален для тонкой готовки. Одного нажатия на спрей достаточно, чтобы масло равномерно покрыло поверхность сковороды, форму для запекания или сам продукт перед приготовлением.

Экомасло Altaria родилось в заповедном Алтайском крае. В свой кулинарный продукт, производство которого основано на фермерском сырье и бережных технологиях, создатели бренда вкладывают всю душу, теплое отношение к природе и человеку. Поэтому и конкурс детских рисунков организовывался для маленьких людей, чтобы показать творчество одних и помочь другим. Часть средств от продажи специальной коллекции Altaria будет направлена в благотворительный фонд помощи детям WorldVita.

ООО "Диво Алтая"
Алтайский край, Павловский район, пос. Новые зори, ул. Промышленная, 5
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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