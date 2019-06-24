Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции из Грузии, сообщает ведомство на своем сайте.
Отмечается, что ведомство системно проводит контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию России из Грузии, "который в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции".
Как пояснили в Роспотребнадзоре, с 2014 года по 2018 год в 2,9 раза увеличилось количество выявленной алкогольной продукции грузинского производства, не соответствующей обязательным требованиям.
В прошлом году было забраковано 203 тысячи литров алкоголя. Все партии этой продукции не допущены к ввозу на территорию России.
Также отмечается, что лаборатории Роспотребнадзора используют высокотехнологичные методы контроля, которые позволяют выявить нарушение технологии производства продукции и используемого сырья.
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