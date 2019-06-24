Опубликовано видео схода мощного селя на Красной Поляне в Сочи

На камеры видеонаблюдения попали кадры схода грязекаменной массы на курорте в сочинской горной Красной Поляне, пишет "Российская газета".
На видео мощный поток смывает на пути будку охраны.
На другом видео, снятом с квадрокоптера, становится понятным масштаб разрушения. Камнями и селевыми потоками оказалась засыпана территория горного курорта "Роза хутор".
По предварительным данным, объем селя на Красной Поляне составил около четыре тысячи кубических метров. Сейчас идет расчистка дороги, которую планируют завершить сегодня вечером. В работах задействовано 17 единиц техники и 50 человек.
Инцидент произошел в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны. Сход селя случился из-за прошедших накануне ночью ливней с грозой. В итоге на курорте, в районе площади Мзымта и открытой автобусной парковки, возникли небольшие участки подтопления. Пострадавших, по информации спасателей, нет.
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