Ученые нашли обезьян, использующих орудия труда тысячи лет

Бразильские бородатые капуцины научились изготавливать орудия труда свыше трех тысяч лет назад и за это время они значительно улучшили их методику производства, передавая эти знания из поколения в поколение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Nature Ecology & Evolution.

"Мартышки, жившие здесь, пользовались орудиями труда на протяжении 450 поколений, причем манера их изготовления заметно поменялась. Примерно 500 лет назад они начали использовать их не только для обработки мягкой пищи, но и для раскалывания твердых орехов кешью. Это перечеркивает еще одну уникальную черту человека", — заявил Томос Проффитт (Tomos Proffitt) из Оксфордского университета (Великобритания).

Достаточно долгое время способность изготавливать орудия труда из подручных материалов и пользоваться ими считалась главной уникальной чертой человека, отличающей его от всех остальных приматов и животных. Из уникальности этого умения выводились другие важные признаки и умения человека — большой мозг, противостоящий большой палец, "глубокое" бинокулярное зрение и прочие черты, связанные или необходимые для пользования орудиями.

В последние два десятилетия эти представления начали рушиться — ученые начали находить примеры спонтанного создания орудий труда и пользования ими, а также "культурную" передачу секретов их изготовления сородичам или детям среди ряда животных, некоторые из которых — в частности, новокаледонские вороны (Corvus moneduloides), вообще не являются приматами или даже млекопитающими.

Оставался последний "бастион" — каменные орудия труда с режущей гранью, которые наши предки научились изготавливать, как считают сегодня ученые, около 2,8-3,3 миллиона лет назад, оббивая камни друг об друга и получая набор острых каменных "щепок", которые использовались для разрезания мяса и решения других "бытовых" задач.

Их создание предположительно требует гораздо более высокого уровня интеллектуального развития, чем тот, который демонстрируют приматы и самые "умные" вороны, из-за чего ученые не ожидали их найти у других гоминид или умных птиц.

Три года назад Проффитт и его коллеги обнаружили, что этот бастион был взят даже не приматами, а более примитивными обезьянами — бразильскими бородатыми капуцинами (Sapajus libidinosus). Они представляют собой достаточно примитивных мартышек, отделившихся от общего древа эволюции приматов несколько десятков миллионов лет назад.

Как выяснили ученые, капуцины научились оббивать камни друг об друга и получать острые фрагменты гальки, похожие на примитивнейшие инструменты древних людей. Они использовали их для самых разных целей — добычи и нарезания пищи, копания земли и даже привлечения внимания самок.

Открыв эту необычную черту обезьян, антропологи попытались выяснить, когда они научились пользоваться орудиями труда, организовав своеобразные "раскопки" на территории одного из уголков национального парка Серра да Капивара. В этой точке капуцины часто собираются и приносят с собой "орудия труда" для того, чтобы раскалывать твердую скорлупу орехов кешью, растущих неподалеку.

Многие из "каменных щепок" приходят в негодность или выбрасываются обезьянами после трапезы, что натолкнуло ученых на мысль, что здесь, как и в пещерных стоянках древних людей, могут скрываться ископаемые орудия труда. Их возраст, соответственно, можно определить по останкам органики, налипшей на подобные "артефакты".

Результаты раскопок превзошли самые смелые ожидания антропологов — в общей сложности им удалось найти более ста древних "орудий труда", чья общая масса составляла почти 50 килограмм. Измерив их возраст, ученые с удивлением обнаружили, что самые древние их находки были погребены под грунтом свыше трех тысяч лет назад.

Что самое интересное, манера изготовления и использования этих рубил заметно поменялась за последующие столетия. Изначально обезьяны изготавливали относительно легкие и небольшие орудия труда, предназначенные, по всей видимости, для добычи и разделки мягкой пищи. В пользу этого говорит особый рисунок царапин и выбоин на их поверхности, свидетельствующий о том, что рубила часто пробивали обрабатываемые материалы и ударялись о камни или землю.

Примерно 500 лет назад ситуация резко изменилась — обезьяны перешли на более твердый и крупный источник пищи и начали использовать особенно крупные и тяжелые камни для ее разделки. Еще через 200 лет они перешли на орехи кешью и начали пользоваться чуть менее массивными рубилами, в пользу чего свидетельствуют следы орехов на древних артефактах.

Поменялось не только предназначения, но и сам характер изготовления орудий труда — изначально мартышки использовали грубо оббитые камни, однако число более "продвинутых" острых каменных щеп постепенно росло с каждым поколением капуцинов.

Все это, как отмечают Проффитт и его коллеги, делает "культурную эволюцию" Sapajus libidinosus почти неотличимой от того, как менялись орудия труда, связанные с нашими непосредственными предками.

Это одновременно позволит антропологам проводить параллели между эволюцией рода Homo и тем, что сейчас происходит с бразильскими обезьянами, и в очередной раз говорит о том, что многие "уникальные" черты человеческого интеллекта часто встречаются среди других обитателей планеты.