ЦБ не исключил возможность падения цен на нефть до $20 за баррель

Центробанк России в рисковом сценарии развития экономики видит возможность снижения цены нефти во втором полугодии 2019 года — первом полугодии 2020 года до 20 долларов с закреплением далее на уровне 35 долларов за баррель, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад о денежно-кредитной политике Банка России.
"В основе рискового сценария лежит существенное снижение темпов роста мировой экономики, носящее характер выраженного циклического замедления с длительным восстановлением. Оно может сопровождаться усилением волатильности на мировых финансовых рынках, значимым снижением глобальной склонности к риску, а также снижением мировых цен на нефть до уровня 20 долларов США за баррель (в наиболее острой фазе кризиса) за счет меньшего спроса на энергоносители в мире", — говорится в докладе.
В дальнейшем, как отмечается в тексте, цены на нефть по этому сценарию должны закрепиться на уровне 35 долларов за баррель из-за ухудшения координации добычи нефти в рамках ОПЕК+ и значительного роста добычи вне ОПЕК.
Комментарии