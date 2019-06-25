В России могут разрешить демонстрировать исторические снимки или кадры кинохроники с нацистской символикой в просветительских целях, при условии, что фильм или пост в соцсетях осуждают фашизм, пишет "Парламентская газета".
Согласно действующему законодательству, репост в Интернете военных снимков или использование нацистской символики в произведениях искусства может трактоваться как проявление экстремизма. Это происходит из-за того, что нормы двух федеральных законов — "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" противоречат друг другу.
"Люди хотят увековечить память о Победе, а им дают по рукам, пытаются наказать. Это еще один камень на дороге нашей культуры, который необходимо убрать, чтобы о него перестали спотыкаться", — отметила глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Законопроект вносит изменения в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и поправки в статью КоАП, которая стала причиной ряда громких судебных дел.
Предлагается исправить так, чтобы не допустить разночтений в случаях использования нацистской символики "в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, а также в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы, при условии осуждения нацизма и экстремизма".
Думские комитеты по культуре и безопасности поддержали инициативу депутатов и рекомендовали ее палате к принятию в первом чтении.
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