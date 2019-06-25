Приватизированную госсобственность предлагают вернуть в России

Приватизированное государственное имущество предлагают вернуть путем изъятия его у недобросовестных и неэффективных собственников, пишет "Парламентская газета".
Автором документа выступили депутаты Госдумы во главе с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым. Законопроектом предусматривается принудительное отчуждение в государственную или муниципальную собственность имущества юридических и физических лиц на основании постановлений правительства России, нормативных правовых актов субъектов РФ и местного самоуправления.
Касается это случаев, когда частный собственник не сумел оправдать надежды на эффективное использование государственного имущества.
По мнению инициаторов, внесенный проект закона позволит повысить эффективность экономики, восстановить социальную сферу и решить социальные вопросы в полном объеме для всех граждан России.
Примечательно, что правительство уже представило отрицательное заключение, где отметило, что концепция законопроекта противоречит основополагающим принципам, закрепленным в Конституции и законодательстве РФ. В частности, согласно Конституции, в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности (часть 2 статьи 8), право частной собственности охраняется законом, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Также указывается, что законопроектом допускается возмещение стоимости обращенного в государственную или муниципальную собственность имущества в неденежной форме в виде государственных или муниципальных ценных бумаг. "Предлагаемая норма противоречит части 4 статьи 75 Конституции Российской Федерации, согласно которой государственные займы размещаются на добровольной основе", – отмечается в документе.
Комментарии
забрать у золотова дачу микояна? было бы неплохо.
беда в том, что нынешнее государство - хреновый собственник. вкачают в эту собственность бюджетные деньги, а пользоваться будут какие-нибудь приближённые к телу главнюка мерзавцы.
Адепты Зюганова приватизированные квартиры готовы вернуть?
В первую очередь Нам нужно распреватезировать квартиры дедов,и недопенсионеров,выданные им на халяву,и повешать на них ипотеки на 20 лет,а то ишь как попристроились-плотют себе коммуналочку и всё!
Ой нада-же про конституцию вспомнили!
Это правительство за фантики продает готовый бизнес с рабами США или Китаю. выкинуть на помойку надо эту конституцию