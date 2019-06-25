Практическую подготовку учащихся вузов могут расширить

Студентов могут обязать проходить обязательную профподготовку – соответствующий законопроект, направленный на устранение дисбаланса между теорией и практикой в системе высшего образования, планируют рассмотреть в Госдуме во вторник, 25 июня, пишет "Парламентская газета".
Как отметили авторы инициативы, практическая подготовка учащихся – это важнейший этап профессиональной подготовки, однако традиционно принятые формы практической подготовки не позволяют учащимся получить те знания и навыки, которые от них ждут работодатели.
"Выполнение студентами традиционно предусматриваемых в программе лабораторных и курсовых работ не позволяет им достигнуть того уровня подготовки, которого ждут работодатели", – пояснила зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.
Депутаты уверены, что получить необходимые навыки с помощью самообразования можно далеко не всегда. Поэтому обеспечить будущему специалисту профподготовку должна именно образовательная организация.
Отмечается, что сегодня практическую подготовку проходят только студенты, обучающиеся по четырем направлениям: это специалисты авиационного и железнодорожного транспорта, а также медицинские и фармацевтические работники. Законопроект депутатов закрепляет практическую подготовку как форму организации учебной деятельности по всем образовательным программам. Все вузы будут обязаны предоставить практику обучающимся по программам, в которых предусмотрено получение практических навыков.
В случае принятия законопроекта датой его вступления в силу предлагается установить 1 сентября 2019 года.
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