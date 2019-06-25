Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, но возможность оспаривания ее полномочий сохраняется, сообщает РИА "Новости".
Соответствующую резолюцию ассамблея приняла в ночь на вторник 25 июня. За резолюцию высказались 118 из 190 присутствовавших в зале парламентариев, 62 были против, 10 воздержались.
"Принимая во внимание решение, принятое комитетом министров (Совета Европы) в Хельсинки, а также исключительные обстоятельства, которые привели к его принятию, ассамблея постановляет... пригласить парламенты государств – членов Совета Европы, которые не были представлены делегацией в ассамблее, представить полномочия своих представителей и заместителей представителей на июньской части сессии ассамблеи 2019 года", – говорится в документе.
Отмечается, что эти полномочия выносятся на утверждение ассамблеей на следующем после их представления заседании.
Вместе с тем, в резолюции остались положения, касающиеся возможности опротестовать полномочия делегации. Из 222 поданных украинской, британской, грузинскими делегациями поправок к резолюции была принята только одна.
Российская делегация уже прибыла в Страсбург. В делегации не исключают, что полномочия новой делегации могут быть опротестованы уже сегодня.
"Мы не исключаем, что 25 июня, когда делегация РФ снова войдет в зал заседаний Дворца Совета Европы, может быть поднят вопрос о пересмотре полномочий при процедуре их подтверждения", – указал глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
"Норма о том, что с такой инициативой могут выступить 30 членов ПАСЕ не менее чем от пяти нацделегаций, в регламенте остается. Тогда, как вы прекрасно знаете, комитет по правилам и процедурам в срочном порядке начнет готовить доклад. И все будет зависеть от того, что будет в этом докладе, и когда он будет рассмотрен", – отметил депутат.
"Для нас являются неприемлемыми любые ограничения деятельности делегации", – добавил Слуцкий.
Комментарии
Всё чисто по демократически:деньги есть-Иван Петрович,денег нет-какая сволочь.
Если откажут России-оскудеет паёк европарламентариев.
Надеюсь у руководства хватит ума не платить взносы, пока не утвердят полномочия? Ну не лохи же поди
И вообще надо подумать, а взносы стоят того, что мы за них покупаем? А то только заплатишь, на следующий день лишат полномочий, может уже не играть в эту имитацию партнерства? И еще удивляет, что в богатой Европе нет денег на европарламентариев. Ждут деньги от нищей России, чушь какая то
На ewronews по этой теме полное молчание )