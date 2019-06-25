Зрительская аудитория "Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным" составила 5,3 млн человек – 7,6% населения страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование компании Mediascope.
Исследование проводилось на основании учета аудитории телеканалов, которые вели трансляцию: Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", НТВ и "Мир".
В 2018 году "Прямую линию" с главой российского государства посмотрели 5,78 млн россиян.
За последние 10 лет рекордное количество зрителей во время трансляции "Прямой линии" собралось у экранов в 2015 году – тогда передачу посмотрели 8,38 млн человек.
В 2019 году "Прямая линия" с президентом страны состоялась 20 июня. Трансляция длилась более четырех часов. Из 2 млн поступивших обращений Путин успел ответить на 81 вопрос, которые ему задавали ведущие, гости студии, а также люди, выходившие на связь при помощи телефонных звонков и SМS-сообщений. Также Путин лично выбирал вопросы, которые появлялись в виде бегущей строки.
Комментарии
Приелся, видимо, сериальчик...
И я там был,мёд-пиво пил,по усам текло, в рот ни капли не попало...
А это с учетом тех, кто случайно попал на канал и выдержал не более 3-х минут?
Ага, сериальчик игра одного актера, как то уже не интересно. Для студентов Кино и театра наверное есть чему поучится