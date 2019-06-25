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В МТС объявили о большом ребрендинге: "Быть лучше каждый день"

, ИА "Амител"
Последний раз в МТС проводился масштабный ребрендинг в 2006 году
Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации / Фото: kp.ru

Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации / Фото: kp.ru

Компания МТС объявила о смене логотипа, слогана и концепции позиционирования, чтобы отразить новую стратегию по трансформации и созданию цифровых продуктов на новых рынках, пишет РБК.

МТС изменит слоган, визуальный стиль и концепцию позиционирования. Вместо старого слогана "Ты знаешь, что можешь!" появится новый: "Быть лучше каждый день". Белое яйцо на красном фоне на логотипе сменится красным яйцом на белом. Также будет изменен шрифт. Первая рекламная кампания с новым брендингом стартовала в понедельник, 24 июня.

"Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов", – отметили в компании.

МТС превратится в зонтичный бренд. Услуги сотовой связи будут продвигаться от МТС Mobile, сервисы по покупке билетов на концертные и театральные представления – от МТС Ticketland, технологии "умного" дома – от МТС Home, мультиплатформенное телевидение – от МТС ТВ и т.д.

Новое позиционирование и визуальный стиль были созданы при поддержке двух агентств: ASVK Consulting Ltd из Великобритании и BBDO Branding из России. Размер инвестиций в проект не раскрывается.

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году. Тогда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.

Отмечается, что изменение позиционирования основано на результатах более четырех глобальных и свыше 20 точечных исследований стиля жизни, потребностей клиентов, тестов визуального стиля для различных сегментов. За время работы над новым позиционированием было опрошено порядка 30 000 человек по всей России.

"Желание быть лучше свойственно не только людям, но и брендам. Обновление визуального стиля и слогана – закономерный процесс на пути роста и развития компании, которая является лидером отрасли и каждый день стремится быть лучше для своих клиентов, партнеров и акционеров", – отметил вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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