Толкнувший Скабееву украинский депутат вновь пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза во время прямого эфира программы "60 минут" на "России 1" вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой.
Береза подошел к Скабеевой во время прямого эфира спецвыпуска передачи.
"Береза наверняка хотел бы извиниться за то, что в прошлый раз устроил провокацию. Толкался и пихался", – сказала Скабеева.
"Вы все время упоминаете... Береза, Береза. Неужели ни один мужчина больше не задевает вас и никого больше в вашей фантазии нет. Я понимаю, с таким мужем – трагедия", – ответил Береза.
При этом Береза обращался к ней на русском языке, хотя ранее утверждал, что не знает его.
"Давайте исходить из того, что это агония, последний перформанс. Завтра Борислав Береза покидает ПАСЕ", – сказала Скабеева, отойдя в сторону.
В январе этого года Скабеева заявила, что Береза оскорбил и толкнул ее. Она попросила депутата объяснить свое поведение. Вместо ответа Береза заявил, что не "считает Скабееву журналисткой", и оскорбил ее еще несколько раз.
Комментарии
вновь пристал к ней "Неужели никого больше в вашей фантазии нет"
Так это сексуальное домогательство
К Скабеевой непорядочные мужики могут приставать. Порядочные мужики обычно просто хотят, но не пристают
А Ляшко к ее мужу запросто может пристать
Бляхер он по отцу ))