Светофоры отключили на трех участках дорог в Барнауле 25 июня, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии отмечают, что в связи с проведением плановых ремонтных работ 25 июня осуществлено отключение светофорных объектов на следующих участках:
- пересечение улицы Северо-Западной с улицей 80-й Гвардейской Дивизии (с 09:00 до 11:00);
- пересечение улицы Северо-Западной с улицей Смирнова (с 09:00 до 11:00);
- пересечение улицы 40 лет Октября с улицей Германа Титова (с 09:00 до 12:00);
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков и соблюдать требования дорожных знаков.
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