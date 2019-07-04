Привет, долгожданное лето! Хочется кричать именно это, с удовольствием глядя на стремительно взлетающие с раннего утра показания термометра. Жара пришла, а значит, пора уже выбираться на природу, впитывать в себя витамин D по полной, наслаждаться аппетитным шашлыком, безмятежностью и полным релаксом.

Однако вот какой вопрос – сейчас все, буквально весь Барнаул, заполонили известные места отдыха: от брошенного наспех пледа на пляже до лежака известных летних клубов, от опушки лесной зоны до беседок в парках. Концентрация людей просто невероятная. И возможно ли в таких условиях достичь той самой "безмятежности" и получить тот самый "полный релакс"? Вряд ли.

Чтобы отдохнуть от суеты раскаленного летнего города, необязательно выбираться в Горный Алтай, Белокуриху или, например, на озеро Яровое. Магическую атмосферу этих мест можно обрести в черте Барнаула.

Размеренная, тихая и спокойная жизнь поселка Солнечная поляна создана для того, чтобы каждый оказавшийся здесь путник обрел спокойствие. И неудивительно, что именно в этом городском уголке находится эксклюзивная площадка для полноценного отдыха, не имеющая аналогов в Барнауле и его окрестностях – гостевой дом "Москвич".

Если вы уверены, что отдых премиум-класса и адекватная цена на услуги – это несовместимые понятия, то вам точно стоит приехать в "Москвич".

Только представьте себе: огромная зона для барбекю на облагороженной территории с плетеными креслами и внушительной печью-мангалом, где кроме вашей компании не будет больше никого. Шикарный спа-центр, вмещающий в себя одновременно и отменную турецко-римскую парную, и финскую сауну с бассейном и аттракционами, и настоящую русскую баню на березовых дровах со свежими веничками, а также джакузи на свежем воздухе.

Дополнить насыщенный отдых можно несколькими партиями бильярда. А также вкусить особые угощения в ресторане с аристократической кухней, посетить лобби-бар. И при этом снова – больше никого, кроме вас.

Распарившись и надышавшись свежим воздухом, вам вряд ли захочется ехать куда-либо. Для таких случаев гостевой дом всегда готов предоставить просторные комфортабельные номера с авторскими интерьерными решениями. И снова, как вы уже догадались, никто ваш покой не побеспокоит.

Спокойный семейный отдых, задушевные встречи друзей, тематические мальчишники и девичники, романтика под луной для влюбленных, веселые дни рождения или просто уединенный отдых с книгой – поводов, для того чтобы каждому гостю отвлечься и расслабиться от городской суеты, зарядиться новыми силами и позитивными эмоциями, множество.

Радушный коллектив гостевого дома "Москвич" приложит все усилия, чтобы сделать ваш отдых качественным и незабываемым.

Насладившись комфортным и поистине индивидуальным отдыхом, вы будете приятно удивлены счетом. Да и еще если воспользуетесь специальным летним предложением: до 15 июля 2019 года при аренде зоны барбекю на три часа (500 р./ч), в подарок один час бани или сауны на выбор. А это, согласитесь, отличный бонус, ведь когда душевно отдыхаешь с друзьями, время удовольствия летит так незаметно.

Гости Барнаула, прибывшие в деловую командировку и решившие остановиться или просто отдохнуть в гостевом доме "Москвич", смогут легко добраться до центра (10 км) и до аэропорта (8 км), а также воспользоваться услугой трансфер из/в аэропорт, доставкой на ретроавтомобиле или автомобиле бизнес-класса в любую точку города.

Гостевой дом "Москвич"

г. Барнаул, поселок Солнечная поляна, ул. Ясная, 78

Телефон: +7 (3852) 25–00–23, +7 (3852) 49–48–22, 8-905-084-50-23

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