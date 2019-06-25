Материальную помощь, которую вузы и средние специальные учебные заведения выплачивают студентам и аспирантам, хотят освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишет "Парламентская газета".
Это касается тех случаев, когда сумма выплат не превышает 4 тыс. рублей в год. Автором инициативы стала зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.
Депутат отметила, что сейчас матпомощь в размере 4 тыс. рублей работодатели ежегодно платят нуждающимся работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту.
"Эти выплаты НДФЛ не облагаются, равно как и стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряда других категорий", – пояснила Яровая.
По ее мнению, несправедливо, что материальная помощь нуждающимся студентам при этом облагается налогом, хотя по своей правовой природе материальная помощь, оказываемая обучающимся, не отличается от стипендии и материальной помощи сотрудникам.
Первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию Олег Смолин уверен, что депутаты всех фракций одобрят законопроект. "При этом ежемесячную стипендию в вузах нужно давно поднять: нуждающимся студентам до 100% прожиточного минимума, а всем остальным – до 80% от него", – добавил он.
Смолин также напомнил, что при советской власти студенты получали от государства 80% от суммы прожиточного минимума, а студенты оборонных вузов – 100%. Сегодня же стипендия еле дотягивает до 14% от этой суммы.
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