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Студентов хотят освободить от НДФЛ с матпомощи, если она менее 4 тысяч в год

, ИА "Амител"
В СССР студенты получали 80% от суммы прожиточного минимума, а сейчас – менее 14%
Если матпомощь не превышает 4 тыс. рублей в год / Фото: kazanreporter.ru

Если матпомощь не превышает 4 тыс. рублей в год / Фото: kazanreporter.ru

Материальную помощь, которую вузы и средние специальные учебные заведения выплачивают студентам и аспирантам, хотят освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишет "Парламентская газета".

Это касается тех случаев, когда сумма выплат не превышает 4 тыс. рублей в год. Автором инициативы стала зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.

Депутат отметила, что сейчас матпомощь в размере 4 тыс. рублей работодатели ежегодно платят нуждающимся работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту.

"Эти выплаты НДФЛ не облагаются, равно как и стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряда других категорий", – пояснила Яровая.

По ее мнению, несправедливо, что материальная помощь нуждающимся студентам при этом облагается налогом, хотя по своей правовой природе материальная помощь, оказываемая обучающимся, не отличается от стипендии и материальной помощи сотрудникам.

Первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию Олег Смолин уверен, что депутаты всех фракций одобрят законопроект. "При этом ежемесячную стипендию в вузах нужно давно поднять: нуждающимся студентам до 100% прожиточного минимума, а всем остальным – до 80% от него", – добавил он.

Смолин также напомнил, что при советской власти студенты получали от государства 80% от суммы прожиточного минимума, а студенты оборонных вузов – 100%. Сегодня же стипендия еле дотягивает до 14% от этой суммы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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