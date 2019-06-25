Центробанк оценил влияние повышения НДС на инфляцию по итогам года

Банк России оценивает итоговый вклад повышения НДС в годовую инфляцию в 2019 году, в том числе с учетом вторичных эффектов, на уровне около 0,6-0,7%, передает ТАСС со ссылкой на доклад регулятора о денежно-кредитной политике.
Отмечается, что это соответствует нижней границе интервала ожиданий Центробанка.
Ранее регулятор снизил прогноз по инфляции в текущем году с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%.
В апреле председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия, скорее всего, прошла пик инфляции, и прогнозы по ней могут быть пересмотрены.
Она подчеркнула, что ЦБ весной уже пересмотрел прогноз по инфляции. Однако при нынешнем развитии ситуации и по мере получения новых данных это может быть сделано еще раз. При этом показатели в России пока выше целевых.
Замминистра экономического развития России Азер Талыбов накануне рассказал, что показатель инфляции в начале 2020 года опустится ниже 3,5%. При этом, по его словам, к концу года он поднимется до 3,8%.
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