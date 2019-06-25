Сухие смеси детского питания проверили эксперты "Роскачества"

Эксперты "Роскачества" исследовали 21 торговую марку сухих смесей российского и зарубежного производства из 11 стран, стоимостью от 53,43 до 288,25 рубля за 100 г продукта, пишут "Известия".
Результаты исследования показали, что продукция всех торговых марок безопасна для здоровья малышей и не содержит опасных микроорганизмов, плесени и дрожжей, консервантов и антибиотиков, свинца, ртути, кадмия и мышьяка. Однако самым качественным продуктом оказалась белорусская торговая марка "Беллакт оптимум 1", а меньше всего баллов получила продукция Frisolac.
В то же время исследование выявило проблему достоверного информирования потребителей о содержании в продукции витаминов и нутриентов.
"На маркировке большинства торговых марок нанесена информация о содержании витаминов и нутриентов, не соответствующая составу конкретной банки. Фактические концентрации микроэлементов и витаминов могут отличаться от заявленных. Несмотря на то что большинство смесей укладывались в диапазон, необходимый для полноценного питания здорового ребенка, некорректная информация создает неудобство при выборе детского питания", – рассказала заместитель руководителя "Роскачества" Елена Саратцева.
Любая адаптированная молочная смесь, согласно рекомендациям Комиссии Codex Alimentarius ФАО/ВОЗ, должна содержать как минимум 11 минеральных веществ и 15 витаминов.
Эксперты выяснили, что в смесях Frisolac (Нидерланды) содержание кальция и магния в разведенной смеси ниже установленных норм. Так, согласно требованиям законодательства, содержание кальция в восстановленной смеси должно быть 330,0-700,0 мг/л, в данной смеси по факту оказалось 300,31 мг/л. Магния должно быть 50,0-150,0 мг/л, а по факту оказалось – 6,75 мг/л. В продукции других торговых марок эксперты не обнаружили нарушений в части содержания минеральных веществ.
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На фотографии - эксперт на проверке.