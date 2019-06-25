Японская "ворона-горилла" стала звездой Сети

Житель Японии опубликовал в своем Twitter видео, на котором ворона стоит в необычной позе, растопырив крылья так, что они похожи на лапы, сообщает телеканал "360".
朝から衝撃をありがとう。— LIWJATAN (@keita_simpson) 20 июня 2019 г.
心臓に悪い、 pic.twitter.com/fDlOGiumD6
Подписчики в комментариях отметили, что ворона как будто опирается на четыре конечности, словно горилла. Они начали подшучивать над птицей и делать предположения, почему она приняла такую позу.
Сначала комментаторы предположили, что у нее нет лап. Они пытались изменить ракурс, но не смогли разгадать эту тайну и попросту начали делать мемы, которые в большом количестве опубликованы в комментариях к записи.
Разрешила проблему орнитолог Кейли Свифт. Она заявила, что птица расправила крылья, чтобы подставить под солнечные лучи как можно большую площадь.
Она отметила, что солнечные ванны помогают не только согреться, в жару птицы таким образом борются с бактериями и клещами.
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