Красноярский кондуктор и пассажиры приняли роды в автобусе

Пассажиры и кондуктор маршрутного автобуса в Красноярске помогали принимать роды в салоне движущегося транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный Минздрав.
"Вчера вечером в автобусе маршрута №64 у женщины начались схватки. Все началось в районе микрорайона Северный. Она сообщила о схватках, однако вскоре заявила, что не может терпеть. Автобус понесся в микрорайон Солнечный, где есть роддом. Роды были стремительными, роды приняли кондуктор и пассажиры", – сообщили в ведомстве.
Автобус заехал прямо на территорию роддома, где его уже ждали врачи. На свет появился мальчик весом 2,69 килограмма. Мать и младенец чувствуют себя хорошо.
Ранее сообщалось, что полицейские в Новосибирске в экстренном порядке помогли доставить беременную женщину в медицинское учреждение. 24 июня около полуночи к экипажу ДПС обратился за помощью водитель автомобиля.
"Взволнованный мужчина пояснил, что в машине находится его супруга, у которой начались роды. При этом роддом, в который ее необходимо было доставить, располагался на окраине города в Первомайском районе", – рассказали в местном МВД.
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