Министр образования Хакасии назвала Радищева автором "Горе от ума"

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в передаче телеканала "Абакан-24", отвечая на вопрос о школьной программе по литературе, заявила, что комедия "Горе от ума" написана Александром Радищевым.
Комедию в стихах "Горе от ума" написал Александр Грибоедов. Произведения российского прозаика Александра Радищева также включены в школьную программу по литературе. Самым знаменитым его произведением можно назвать "Путешествие из Петербурга в Москву".
В ходе передачи ведущий обсуждал с Гимазутиной итоги прошедшего учебного года. "Многие слова современным детям из старой литературы XVIII века... а Радищева, кстати, сейчас проходят?" – спросил ведущий.
"Да, "Горе от ума" проходят. Ребятишкам очень сложно. Особенно вот ребята 9-го класса сдавали у нас русский язык. Им достаточно сложно объяснить устаревшие слова. Мне они понятны. Верста, кокошник...", – ответила министр, подчеркнув, что дети должны развивать кругозор.
Ведущий немного опешил, но поправлять министра не стал.
Комментарии
Далеки они от образования... министры образования....
министр образования в принципе может и не знать что написал тот или иной автор, это нормально, также министр может и не знать формулу какую нибудь химическую. Но а если уж решила высказаться, то за слова надо отвечать...
25.06.2019 14:37
- гость -
Да конечно. Министру необязательно быть образованным человеком. Зачем? Тренд, однако. Пишу с ошибками - ну и что, ничего не знаю - да это вы сами идиоты и придираетесь к приличным людям, мне вот школьная программа в жизни не пригодилась.
глава республики-коммуняка, какие у него могут быть министры?
25.06.2019 15:02
технарь
А какой ты технарь, если лоб в поклонах разбил и все руки в воске расплавленном?
Министр возрастная. За 40 лет можно и забыть, школьную программу, но Шолохова с Лермонтовым перепутать недопустимо.