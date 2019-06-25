Цены на топливо могут в ближайшее время разморозить

Российские министры могут разморозить цены на горючее, так как удержать стоимость бензина и солярки на нынешнем уровне может помочь демпфирующий механизм, передает ТАСС со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и министерствах.
Закон о корректировке Госдума должна принять в августе. Причем сам закон, благодаря которому смягчающий механизм будет изменен, может заработать задним числом уже в июле.
"Надо успеть принять законопроект до 25 августа. В этом случае он сможет задним числом вступить в силу 1 июля, так как уплата акциза осуществляется до 25 августа. Поэтому до этого еще много времени на внесение в парламент", – рассказал собеседник.
Также сообщается, что недавно состоялось совещание с участием вице-премьера Дмитрия Козака и главы Минфина России Антона Силуанова, на котором обсуждались финальные характеристики принимаемого демпфера.
В 2018 году цена на бензин выросла на 9,4%, поэтому потребовалось соглашение о сдерживании цен. Первый срок этого соглашения истек 31 марта 2019 года, после чего заморозку продлили до июля.
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