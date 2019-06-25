Эксперты "Росконтроля" исследовали мармелад и назвали лучший

Эксперты "Росконтроля" исследовали яблочный мармелад насколько он полезен для здоровья, а заодно и проверив, из чего на самом деле сделано лакомство.
Всего экспертизу прошли образцы шести брендов: "Ударница", "Азовская кондитерская фабрика", "Ваш выбор", "Белевский мармелад", "Пират-мармелад / TROLLI" и "Каждый день".
Последний образец, как отмечается, попал в черный список из-за обнаруженных в составе синтетических красителей тартразина (Е102) и синего блестящего FCF (133), хотя в составе был указан натуральный краситель хлорофиллин.
Производитель мармелада "Ваш выбор" честно написал, что его продукт содержит консервант, сорбиновую кислоту и краситель зеленый S (Е142). Остальные образцы синтетических красителей и консервантов не содержат.
Лучшим по итогам теста был признан "Белевский мармелад", в составе которого оказалось довольно большое количество яблочного пюре (33%). В остальных образцах фруктов практически не обнаружено.
Лишь в яблочных кольцах "Пират-мармелад / TROLLI", согласно маркировке, содержание концентрата яблочного сока менее 2%.
Эксперты также оценили органолептические показатели мармелада: запах и вкус. Никаких нарушений с этой точки зрения не обнаружено. За одним исключением. В желейном мармеладе отсутствуют белки и жиры, он состоит исключительно из углеводов и воды. Если влажность мармелада ниже минимальной нормы, консистенция мармелада становится грубой, повышается вязкость (появляется "затяжистость"). Самим "сухим" мармеладом оказался самый дорогой – "Пират-мармелад / TROLLI": 10,8 % влаги. Он же имеет очень высокую кислотность (1,8 %), поэтому его не рекомендуется употреблять детям и людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Не секрет, что в мармеладе много сахара. Больше всего его в образце "Каждый день" – 68,6 %. Меньше всего – у производителя "Пират-мармелад / TROLLI": 41,7 %.
"Все тестируемые продукты соответствуют требованиям безопасности по содержанию токсичных элементов и микробиологическим показателям. Микробная обсемененность отсутствует, дрожжей и плесеней нет", – отмечается в результатах исследования.
Как рассказала главный специалист экспертного центра Союза потребителей "Росконтроль" Ирина Аркатова, "синтетические красители, как и любые другие пищевые добавки, могут вызывать реакции непереносимости у ряда восприимчивых лиц, в т.ч. аллергические реакции". "Как мы видим, существует ряд красителей, которые ограничены в питании детей, поскольку, по некоторым данным, могут влиять на активность и внимание", – подчеркнула эксперт.
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