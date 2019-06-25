Жительница Маймы в Горном Алтае предстанет перед судом по обвинению в присвоении денег из кассы магазина, в котором она работала.
Как сообщили в МВД по региону, скамья подсудимых ждет 46-летнюю женщину.
"Установлено, что сельчанка работала по найму продавцом в ювелирном отделе одного из магазинов села Майма. Во время очередной ревизии индивидуальный предприниматель выявила недостачу денежных средств на общую сумму более 200 тысяч рублей. В ходе разбирательства продавец призналась, что неоднократно брала из кассы денежные средства и тратила их на собственные нужды. После того как факт присвоения денег стал известен предпринимателю, продавец пообещала возместить причиненный ущерб и даже написала расписку, но данного обещания не сдержала. После чего владелец торговой точки был вынужден обратиться с заявлением в полицию", – добавляют в правоохранительном ведомстве.
Ущерб от действий злоумышленницы составил 228 315 рублей.
Комментарии
с такими деньгами и сбежать то нельзя, копейки...