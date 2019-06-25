Вторник, 25 Июнь, 11:57

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,91
€ 71,6
Обь
372см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Директор сельхозкомпании на Алтае идет под суд за невыплату зарплаты

, ИА "Амител"
Размер долга перед сотрудниками превысил 4,5 миллиона рублей
По версии следствия, менеджер имел возможность погасить долг перед работниками / Фото: advokat28.ru

По версии следствия, менеджер имел возможность погасить долг перед работниками / Фото: advokat28.ru

Директор ООО "Алтайские нивы" в Смоленском районе предстанет перед судом по обвинению в нарушении конституционного права работников на полную и своевременную оплату труда.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, с июня по ноябрь 2018 года обвиняемый полностью не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев подряд, а также допускал выплату заработной платы в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда 76 наемным работникам.

В результате умышленных действий обвиняемого перед указанными работниками сформировалась задолженность по заработной плате в сумме более 4,5 миллиона рублей.

Также в СКР подчеркивают, что руководитель компании имел реальную возможность для полного погашения задолженности перед своими сотрудниками.

Для обеспечения обязательств по выплате задолженности по заработной плате следствием наложен арест на имущество предприятия.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
11:48
Легковушка угодила под трамвай в Барнауле 0
11:31
Толкнувший Скабееву украинский депутат вновь пристал к ней в ПАСЕ 4
11:26
Проезд по улице Звездной перекроют в Барнауле 29 июня 0
11:13
Директор сельхозкомпании на Алтае идет под суд за невыплату зарплаты 0
11:02
Главную причину отказа сердца назвали медики 0
10:59
Продавец в Горном Алтае присвоила из кассы магазина 200 тысяч рублей 1
10:31
Вкусное комбо для работы и досуга: подключить интернет и ТВ выгоднее вместе 0
10:24
Россияне рассказали о несбывшихся детских мечтах в части трудоустройства 0
10:15
Бийский стрелок Сергей Каменский завоевал еще одну медаль в Минске 0
10:01
В МТС объявили о большом ребрендинге: "Быть лучше каждый день" 3
09:52
Барнаул накрыло густым туманом утром 25 июня 1
09:35
"Прямую линию с Путиным" посмотрели около 5,3 млн россиян – почти на 10% меньше 6
09:22
Светофоры отключили на трех участках дорог в Барнауле 0
09:13
Стобалльников ЕГЭ по русскому языку стало на 30% меньше, чем в 2018 году 0
09:01
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ 12
08:52
Практическую подготовку учащихся вузов могут расширить 1
08:44
Приватизированную госсобственность предлагают вернуть в России 9
08:30
Два клика до банка: какую выгоду дают клиентам АО "Альфа-Банк" новые технологии 0
08:17
Шик и блеск: как выбрать плитку для любимой ванной. Инфографика 0
08:11
Что увидели депутаты АКЗС во время выезда в Алтайский район 3
08:02
Крупное рыбоперерабатывающее предприятие ищет сотрудников 0
07:50
Точное число алтайских туристов в Грузии назвать невозможно – эксперты 17
07:33
Как санавиация спасает жизни: три истории алтайских пациентов 1
07:31
"Гиги за мозги": "Билайн" дарит дополнительный трафик за чтение книг 0
07:19
Протекает крыша и рушится фасад: как в Барнауле достраивают Художественный музей 16
07:02
"Молодым семьям" наконец-то разрешили приобретать "долевки" 0
07:01
Концентрация технических новинок: в Барнауле открылся новый гипермаркет 0
06:48
Элитную дизайнерскую квартиру у леса продают в Барнауле за 15,5 млн рублей 0
06:32
Не торты, а произведения искусства: съедобные шедевры от пекаря из Калининграда 0
06:17
Жара начинается: погода начнет меняться в Алтайском крае 25 июня 0
06:01
Алтайский край вошел в десятку регионов с самой недоступной ипотекой 0
05:56
Наказание за демонстрацию нацистской символики в учебных целях могут отменить 0
04:53
Ученые нашли связь между музыкой, математикой и хорошей учебой 0
03:33
Ученые выяснили, как комары выбирают "жертв" для укуса 1
02:03
ЦБ не исключил возможность падения цен на нефть до $20 за баррель 2
01:14
Ученые нашли обезьян, использующих орудия труда тысячи лет 0
00:53
Мужчина на лету поймал выпавшего из окна ребенка в Китае 0
23:43
Опубликовано видео схода мощного селя на Красной Поляне в Сочи 0
23:27
Глава Ингушетии Евкуров объявил об уходе в отставку 0
22:53
Путин подписал указ о развитии госслужбы через улучшение системы оплаты труда 2
22:39
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем 0
22:15
Слепаков объяснил "тупым" скандальную шутку о зарплате врачей 1
21:44
Житель Алтая выдумал показания, чтобы помочь товарищу на следствии и в суде 0
21:23
Суд прекратил дело против блогера BadComedian 0
21:01
Депутат Госдумы от Алтайского края на своем "Лексусе" сбил мотоциклиста в Москве 10
20:52
Внешние признаки онкологии назвали медики 0
20:32
Двое жителей Алтая с ножом полезли в чужой дом, чтобы выбить долг с инвалида 0
20:11
Медведь откусил руку пьяному омичу, решившему покормить зверя 0
19:59
Родители выпускников из Лесосибирска "очень дико" перепели "Ленинград" 2
19:46
Лавров назвал Грузию примером последствий западной геополитики 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.