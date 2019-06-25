Директор ООО "Алтайские нивы" в Смоленском районе предстанет перед судом по обвинению в нарушении конституционного права работников на полную и своевременную оплату труда.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, с июня по ноябрь 2018 года обвиняемый полностью не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев подряд, а также допускал выплату заработной платы в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда 76 наемным работникам.
В результате умышленных действий обвиняемого перед указанными работниками сформировалась задолженность по заработной плате в сумме более 4,5 миллиона рублей.
Также в СКР подчеркивают, что руководитель компании имел реальную возможность для полного погашения задолженности перед своими сотрудниками.
Для обеспечения обязательств по выплате задолженности по заработной плате следствием наложен арест на имущество предприятия.
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