Сотрудники ГИБДД в Новосибирске в экстренном порядке помогли доставить беременную женщину в медицинское учреждение, сообщили в ГУ МВД по региону.
В ведомстве уточнили, что 24 июня около полуночи к экипажу дорожно-патрульной службы, обеспечивавшему безопасность дорожного движения на площади Ленина, обратился за помощью водитель автомобиля.
"Взволнованный мужчина пояснил, что в машине находится его супруга, у которой начались роды. При этом роддом, в который ее необходимо было доставить, располагался на окраине города в Первомайском районе", – уточняют в полиции.
Инспекторы ГИБДД, старший лейтенант полиции Сергей Ошлаков и лейтенант полиции Вадим Рузанов, незамедлительно приняли решение о сопровождении автомобиля с роженицей. Включив проблесковые маяки и звуковой сигнал патрульного автомобиля, они в экстренном порядке доставили женщину в роддом.
Убедившись, что женщину передали медицинским работникам, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей.
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