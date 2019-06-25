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Участок улицы Профинтерна перекрывают в Барнауле с 25 июня

, ИА "Амител"
Это связано с заменой трубопровода
Ограничение будет действовать до вечера 10 июля / Иллюстрация: barnaul.org

Ограничение будет действовать до вечера 10 июля / Иллюстрация: barnaul.org

Движение транспорта ограничат на улице Профинтерна с 25 июня, сообщили в пресс-центре городской администрации.

"С 25 июня в районе дома по адресу Профинтерна, 16 будет ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части, сообщает Сибирская генерирующая компания. Ограничение потребуется для проведения ремонтных работ по замене трубопровода специалистами теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании. Движение будет недоступно по всей ширине проезжей части до 20:00 10 июля", – уточняют в мэрии.

Сейчас на месте проведения ремонта идут подготовительные работы. Перекрытие дорожного движения планируется с 17:00 25 июня.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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