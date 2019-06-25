Водитель такси в Барнауле идет под суд за нарушение правил дорожного движения, в результате чего серьезно пострадала его пассажирка.
Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемый управлял автомобилем такси, двигаясь по Павловскому тракту в направлении аэропорта. По данным следствия, он не выдержал необходимый боковой интервал, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на электрическую опору с последующим наездом на дерево.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру такси, следовавшему в аэропорт для совершения туристической поездки, были причинены телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни", – добавляют в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
Я помню этот случай, пассажирка еще писала, что после ДТП он заржал и за ней погнался, а она убегала и звала на помощь. Чушь какая то