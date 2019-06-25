Минприроды Алтайского края отмечает всплеск заготовки качественной древесины под видом валежника, передает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы регионального Минприроды Владимира Черных.
По его словам, законодательство о заготовке валежной древесины в данный момент нуждается в уточнении из-за злоупотреблений со стороны лесозаготовителей.
"Мы отмечаем в Алтайском крае и Сибири всплеск случаев, когда идет заготовка ветровальной древесины под видом валежника", – констатировал чиновник.
Также он отметил, что со стороны регионального министерства в Рослесхоз было направлено предложение уточнить термин "валежник", параметры которого, по мнению Черных, на сегодняшний день в действующем законодательстве не раскрыты и требуют конкретизации.
"Нам пришел ответ, что термин исчерпывающий и не требует конкретизации", – добавил Владимир Черных.
По его словам, лесозаготовители при заготовке качественной древесины под видом валежника считают, что действуют законно, но в 90% случаев все-таки выявляются нарушения.
Комментарии
В лес с топором зайти боимся , какой валежник , камыши собираем!!! Дровишек бы дали срубить , ведь прописано в лесном кодексе на отопление положено...... С какого перепуга дрова подорожали , елки на валюту потому что меняют министры-капиталисты! Скоро вас из страны выгоним!