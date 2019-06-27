Порой сложно избавиться от страхов и сомнений, которые одолевают, когда планируешь взять деньги взаймы под залог собственности – например, автотранспортного средства. "Ваш инвестор" рассказывает, что нужно знать об этом способе кредитования, чтобы перестать его бояться.
1. Займы под залог, выдаваемые микрофинансовыми организациями – это такой же законный вид деятельности, как банковское кредитование, и эта сфера регулируется соответствующими законодательными актами. Важно понимать, что компания, в которой оформляется заем, должна состоять в государственном реестре микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ).
2. Деятельность МФО – под контролем государства. Микрофинансовые организации работают под пристальным надзором ЦБ РФ, обязаны соответствовать установленным базовым стандартам и отчитываться перед регулятором по различным аспектам своей деятельности.
3. Ставка по займу и прочие условия, влияющие на стоимость займа, согласно законодательству Российской Федерации, четко и детально прописываются в договоре между заемщиком и организацией. В том числе МФО обязаны указывать значение полной стоимости кредита (ПСК) на первой странице договора займа в рамке на специально отведенном месте.
4. Для получения займа требуется минимум документов: справка о доходах и подтверждение трудоустройства не нужны. Обычно для оформления автозайма необходимы только паспорт, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства.
5. Риски неполучения займа под залог автомобиля даже при наличии действующих кредитов и испорченной кредитной истории минимальны. К примеру, в компании "Ваш инвестор" до 95% заявок ежедневно получают одобрение.
6. И, наконец, не стоит беспокоиться о том, что в период действия займа придется передвигаться по городу без автомобиля: автовладелец может самостоятельно выбрать – оставить ли автомобиль в своем пользовании или поставить на охраняемую автостоянку. В компании "Ваш инвестор" есть тариф, предусматривающий, что автомобиль, принимаемый в качестве залога, остается у клиента и им можно пользоваться, как и раньше.
Подать онлайн-заявку на заем под залог авто можно на сайте vashinvestor.ru.
ООО МКК "Ваш инвестор"
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