Житель Горняка в Алтайском крае идет под суд по обвинению сбыта алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Согласно данным следствия, в марте 2019 года обвиняемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление, в целях получения дополнительного заработка приобрел в Казахстане по низкой цене две канистры спиртосодержащей жидкости.
"После этого мужчина сам употреблял опасную жидкость, а также реализовывал ее местным жителям. Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена полицейскими. В ходе осмотра места происшествия изъяты остатки спиртосодержащей жидкости, которая в соответствии с заключением эксперта, не соответствует требованиям государственного стандарта и опасна для жизни и здоровья потребителей, так как превышает допустимую норму сивушного масла и содержит ацетон", – сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Мужчина признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Ацетончик то мусорки добавили...чтобы наверняка...