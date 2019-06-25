Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Facebook, что "разочарован" принятой ПАСЕ резолюцией, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.
"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации", – заявил Зеленский.
Он также отметил, что на прошлой неделе лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и канцлером Германии.
"Я пытался убедить Макрона и Меркель в том, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно только после того, как Россия будет выполнять принципиальные требования ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и не поступили иначе", – подчеркнул Зеленский.
"Я благодарен украинской парламентской делегации и дружественным делегациям, которые храбро боролись до конца", – заключил президент Украины.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.
Комментарии
Гаденыш
а слабо тапочком по трибуне постучать обещая показать европе кузькину мать?
Ассамблея признала что совершила ошибку,лишив полномочий представителей России в Европарламенте.Депутатов от любых стран должны лишать таких полномочий только те,кто их выбрал а не другие депутаты,которые тоже в свою очередь были выбраны.Благодаря действиям России элементы фюрерства,наполеонства и зова голубой крови были отринуты как рудименты.Дорогу демократии!Слава России!
"Гаденыш"
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Почему гадёныш? Он знает каким образом вернули РФ в ПАСЕ, этого не рассказывают по российскому зомбоящику и президент страны не может опускаться до уровня сплетен, но у него есть аналитические и развед. данные.
Гостя в 17:32
Демократия и Россия - это два полярных понятия, из разных реальностей.
Объяснили бы вы мне что такое демократия.
но у него есть аналитические и развед. данные.
на украине есть разведка?
Свежие примеры "демократий":Франция,Грузия.Сколько там на улицах и площадях газу истрачено,сколько глаз резиновыми пулями выбито!!Оно,конечно, Россия в этом плане отстаёт от демократий.Видимо не доросли ещё.
Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России
Может он русофоб?
Он знает каким образом вернули РФ в ПАС
Это стопудово рассказывают по западным зомбосайтам, намекая что ПАСЕ коррумпированная организация. Так и по зомбоящику тоже самое про ПАСЕ говорят. Поэтому с ПАСЕ все ясно. Это и есть "принципиальные требования ассамблеи"
У Зеленского Володимира Олександровича мама еврейка
Что-то теперь с делегацией Украины будет?Неужели хлопнут дверью?
На Украине разведка работает только в восточном направлении.Она прослушивает разговоры,отслеживает переписку оккупантов и передаёт голландским следователям.
Некоторые хитрые евреи маскируются под укронацистов, чтобы про них не подумали
Не плач Зеля, Америка даст тебе калач))))
А на фото он зигу выкидывет??? )))))
У Зеленского Володимира Олександровича мама еврейка
Ну и что? У меня один дедушка поляк, другой венгр, я такой же человек, как и ты. Причём здесь национальность?
25.06.2019 17:39
Демократия и Россия - это два полярных понятия, из разных реальностей.
И где ж такая демократия в реальности, мил человек? Вы наивны как чукотский вьюноша.
У меня знакомый укронацистам так говорили, у меня папа казах, мама русская, я такой же как и вы. Причем в Харькове, русскоязычный город, но там львовяне все контролируют. Русскоязычные их носатыми почему то называют