В России могут создать национальный шорт-лист рабочих профессий, по которым наблюдается острая нехватка специалистов, сообщает RT.
С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев, отправив письмо на имя министра просвещения России Ольги Васильевой.
Целью создания списка является снижение уровня безработицы среди молодежи. Также шорт-лист позволит выпускникам сориентироваться на рынке труда.
Зубарев указал на рост количества вакансий для рабочего персонала и их невостребованность среди молодежи. Он объясняет это нежеланием выпускников осваивать профессии в средних специальных учебных заведениях (ссузы), поскольку все больше молодых людей отдают предпочтение вузам.
При этом после окончания вуза молодые люди зачастую не могут найти работу по специальности ввиду отсутствия опыта, в то время как на предприятиях не хватает сотрудников.
Разрабатывать шорт-лист Зубарев предлагает с участием предприятий и экспертов. Кроме того, по его мнению, необходимо обновить образовательные программы в ссузах и организовать рекламную кампанию для повышения престижа дефицитных рабочих профессий.
Ранее сообщалось, что спрос на трактористов-механизаторов вырос за год на 21,5%, сделав эту профессию в сельскохозяйственной отрасли самой массовой.
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