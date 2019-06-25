Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

Умерла народная артистка РСФСР Алла Покровская, сообщает портал Super со ссылкой на администрацию МХАТ им. Чехова.
Мать актера Михаила Ефремова скончалась на 82-м году жизни. Как сообщает РИА "Новости", о времени и месте прощания и похорон сообщат в театре позже.
Алла Покровская родилась в Москве 18 сентября 1937 года. Жизнь родителей девочки была неразрывно связана с искусством: отец — известный артист и оперный режиссер, мать — режиссер детского театра. Неудивительно, что маленькая Алла с раннего детства интересовалась театральным мастерством.
В 1959-м Покровская окончила московскую школу-студию МХАТ. После окончания МХАТа присоединилась к официальной труппе "Современника", которым руководил будущий супруг Олег Ефремов.
Любовь к Ефремову заставила молодую актрису оставить первого супруга. Сын Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года.
Несмотря на то, что актриса считала театр главным в своей жизни, фильмография внушает уважение. На счету несколько десятков совершенно разноплановых ролей. Покровская снималась в фильмах "Строится мост", "Следствие ведут знатоки", "Спешите делать добро", "Автопортрет неизвестного", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и др.
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