Нацгвардия Украины расследует появление песни Газманова на выпускном

Национальная гвардия Украины проведет расследование по факту использования выпускниками Академии нацгвардии песни Олега Газманова "Офицеры" на выпускном вечере, пишет "Взгляд" со ссылкой на заявление МВД Украины.
"По данному факту командующий национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ", – рассказали в ведомстве.
Ранее украинские СМИ сообщили, что выпускники Академии национальной гвардии в Харькове танцевали под российскую песню "Офицеры" в исполнении Газманова, который находится в черных списках украинского Минкульта.
В августе 2015 года Минкульт Украины обнародовал список деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В него вошли Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Жерар Депардье и другие. Всего список насчитывает около 150 российских актеров, режиссеров, музыкантов, писателей и др.
Ранее Газманов заявил, что считает запрет выступать на Украине и в странах Прибалтики "политическими играми".
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