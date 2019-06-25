Владимир Кличко едва не сгорел на яхте в Средиземном море

Бывшего украинского боксера Владимира Кличко и его семью спасли с загоревшейся яхты, находящейся вблизи Балеарских островов Испании, пишет РБК со ссылкой на Derwesten.
Кличко со своей семьей хотел на яхте проплыть путь с Ибицы на Мальорку, когда в 01:30 (02:30 мск) 23 июня на судне произошло возгорание.
По предварительным данным, пожар произошел в машинном отсеке яхты. О причинах происшествия не сообщается.
Яхта находилась примерно в 11 км от берега.
Ситуацию под контроль взяла пожарная служба Мальорки.
Отмечается, что семью Кличко с загоревшейся яхты эвакуировала береговая охрана.
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