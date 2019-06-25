Соловьев высказался против возвращения России в ПАСЕ

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале объяснил желание "старой Европы" вернуть российскую делегацию в Парламентскую ассамблею совета Европы, но выступил против вхождения России в ПАСЕ.
"Голосование в ПАСЕ по возвращении российской делегации — это самый болезненный удар по самолюбию майданной Украины за последние несколько лет. Никакой роли демарши украинской делегации не сыграют", — написал Соловьев
По его словам, дело даже не присутствии российских парламентариев в ПАСЕ. "Просто Старой Европе надоела вечная истерика и завывания украинских политиков", — отметил телеведущий.
Он подчеркнул, что не является сторонников возвращения России в ПАСЕ.
"Никакого особого смысла нахождения России в ПАСЕ, кроме потроллить Украину, я лично не вижу. Давно пора переосмыслить формат нашего диалога с Западом. Необходим прагматичный подход. Что нам дает нахождение в СЕ? Безвиза нам уже и не предлагают, про унизительность ЕСПЧ я многократно говорил, а отношение нашего народа к мораторию на смертную казнь хорошо известно", — написал Соловьев.
Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации с сохранением полномочий. Однако во вторник, 25 июня, участники летней сессии оспорили полномочия новой российской делегации. Теперь соответствующий вопрос рассмотрит спецкомиссия во второй половине дня 26 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "разочарован" принятой ПАСЕ резолюцией, которая открывает возможность возвращения российской делегации.
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