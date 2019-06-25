Россияне смогут подавать коллективные иски в суд в спорах по ЖКХ

Россияне смогут подавать групповые иски в суд при наличии схожих требований в отношении общего ответчика — соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении, пишет "Парламентская газета".
Уточняется, что речь идет о рассмотрении требований о защите прав потребителей или о возмещении вреда, о спорах в сфере ЖКХ, по спорам, вытекающим из нарушений антимонопольного законодательства. При подаче иска в арбитражный суд группа должна составлять не менее 5 лиц, а при подаче группового иска в суд общей юрисдикции — не менее 20 лиц.
Поправки планируется внести в Гражданский процессуальный кодекс по аналогии с Арбитражным процессуальным кодексом.
Документом предусматривается порядок ведения дел о защите прав и законных интересов группы лиц, присоединения к заявленному требованию, процессуальные права участников группы лиц, порядок замены лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, порядок распределения судебных расходов, а также порядок рассмотрения судами данной категории дел.
Согласно поправкам ко второму чтению, иски о защите прав и законных интересов группы лиц будут подаваться в районный суд по месту нахождения ответчика, а всеми членами группы должен использоваться одинаковый способ защиты своих прав.
"Дело в том, что если у участников группы будут разные способы защиты — один будет требовать признания, другой — замены товара, третий — компенсации, четвертый — денежных выплат, то на практике могут возникнуть трудности", — отметил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, присоединение лица к требованию возможно не только путем подачи заявления о присоединении в письменной форме либо непосредственно в суд. Можно будет сделать это также с помощью формы, размещенной на официальном сайте суда в Сети или на порталах "Мой арбитр" и ГАС "Правосудие".
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