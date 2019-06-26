С момента финала шоу "ПЕСНИ" на ТНТ прошел практически месяц. Жизнь конкурсантов сложилась по-разному. На днях барнаульский участник шоу Николай Шорин, выступающий под псевдонимом CLAY, рассказал о своих планах, личной жизни, о родном городе.

– Расскажи, как сложилась твоя творческая сторона жизни после участия в шоу "ПЕСНИ"?

– После того как я побывал на проекте, меня будто бы погрузили в музыкальную жизнь, сказали: "Ты музыкант, ты крут!", а потом я просто вернулся в обычную жизнь. Произошел когнитивный диссонанс, я не знал, что делать. По факту, знал, чего достиг на шоу, но люди-то не знали. Я думал о том, как выпустить первую песню, как снять видео, думал о том, как воспользоваться тем, что даст эфир. Если бы я оставил это без внимания, то заглох бы как музыкант. В итоге месяц после шоу просидел в Питере, прогнил и ни к чему хорошему не пришел. Сменил работу, стал якобы больше работать над музыкой. Но из-за того, что я вылетел, был в легкой депрессии. И тут мне написали товарищи, чтобы я съездил в Москву к знакомым, которые могли помочь и подсказать, в каком направлении двигаться. Я встретился с этими ребятами, и они изъявили желание помогать с музыкой, съемками. Получается, спустя месяц с одним чемоданом переехал в Москву, живу там и работаю над музыкой. До проекта я был простым официантом, который в свои выходные играл грустные песни под гитару, а после проекта стал музыкантом, потому что выпускаю песни, которые действительно кому-то нужны. Считаю, что главное отличие артиста от музыканта – востребованность. Если ты хочешь что-то сказать, и есть те, кто хочет тебя услышать, значит, ты делаешь что-то действительно стоящее.

– В каком направлении работаешь? Расскажи о своих планах на ближайший год.

– Я поставил себе задачу найти грань между поп-музыкой и рок-музыкой, взять лучшее от рок-музыки – сильные и мощные припевы, но при этом сделать попсовое звучание. Я ищу именно этот баланс. В июле выйдет новая песня, в которой я попробовал совместить акустическую гитару с современной музыкой. Я до сих пор нахожусь в экспериментах. Семь лет занимался рок-музыкой и мне было все понятно, но после неудачной попытки я просто начал, как свободный художник, рисовать так, как вижу. За год я бы хотел выйти на концертный уровень, быть востребованным в этом плане, чтобы мои концерты имели смысл. Я бы с удовольствием сыграл и для десяти человек, но если ехать куда-то целенаправленно с концертом, то это должна быть широкая аудитория.

– Расскажи, много поклонниц у тебя стало? Узнают на улицах?

– Много – понятие растяжимое, для кого-то много – миллион, а для кого-то – десять. Я всегда был таким человеком, у которого подписчиков было 300, а подписок 350, и когда появились первые тысячи, первые десять тысяч человек – это было очень много. Еще год назад я приезжал в Барнаул и никому, по сути, не нужен был, а сейчас все зовут встретиться.

– Недавно читала пост в твоем "Инстаграме" о том, что после того как ты обнародовал свою личную жизнь, девушки расстроились и начали сотнями отписываться. Как ты к этому относишься?

– Это был осознанный ход с моей стороны, так как после становления публичной личностью я понял, что не могу и не хочу врать своим подписчикам. Мой "Инстаграм" – моя реальная жизнь. Мне тяжело, когда приходится создавать какую-то иллюзию. Когда мы начали работать и встречаться с Машей, мне стало тяжело скрывать какие-то грани своей жизни. Мне говорили не афишировать личную жизнь, чтобы не расстраивать поклонниц, надо, чтобы они хотели меня во всех смыслах. Я с этим не согласен – я музыкант, а не порнозвезда, моя задача не в том, чтобы меня хотели, для меня самое важное – написать музыку, которая проникнет в душу, что-то даст человеку, возможно, как-то поможет, либо даст ответы на какие-то вопросы. Если кто-то подписался ради возможности быть вместе, то не стоит, я не для этого работаю и веду "Инстаграм".

– Спустя почти год ты прилетел к родным, расскажи о своих эмоциях, когда вернулся на родину.

– В этом году моя жизнь кардинально изменилась. Все четыре года, что был в Питере, мне хотелось домой в Барнаул, я ждал этих поездок. Я заметил, что когда живешь где-то далеко от родного города и встречаешь людей оттуда, слышишь знакомые названия улиц, площадей – сердце екает, эти слова звучат, как магия. Барнаул – это город, который совпадает со мной по ритму жизни. Именно здесь я чувствую себя в своем темпе. Здесь могу расслабиться и заниматься жизнью. Всегда приятно к бабушке съездить, поесть ее фирменных чебуреков.

– Планируешь ли ты выступление в Барнауле? Если да, то когда?

– Я хотел сделать это и сейчас, но не нашлось площадки, поздно занялись этим вопросом. Вообще очень хотел сделать здесь выступление в "Джеме", потому что мы там выступали раньше с рок-группой, и хотелось бы вернуться в то место, где раньше играл, но уже с новым именем и материалом. Но "Джем" закрыли. Еще хотелось бы выступить в баре "ТАСС", но и он закрыт.

– Мы знаем, что в минувшую субботу в Барнауле состоялась твоя фан-встреча. Расскажи, как все прошло?

– До моего приезда уже было много вопросов, будет ли фан-встреча. Хочу сказать, что вообще не знал, что это такое, не до конца понимал формат проведения. Осознавал, что мы поиграем на гитаре песни, споем, пофотографируемся, пообщаемся, но не понимал, что мне говорить людям. Когда я начал подходить со своим саунд-продюсером к толпе, которая, как я понял, ждет меня, я не понимал, что делать и говорить, а они нас уже снимали на телефоны. Резко начал переживать. Но в целом все хорошо прошло – присели на полянке, начали играть песни, разговаривать о шоу, о жизни, о песнях. Был забавный момент: я спросил у ребят, как у них ЕГЭ, как сдают, а из толпы начали говорить, что все уже студенты, либо работают. Было приятно, что меня слушают и взрослые люди. В конце мы пообнимались, пофотографировались, я раздал автографы.

– Сейчас в Барнауле активно проводятся выпускные, многие школьники и студенты задумываются о своем жизненном пути. Какой совет ты бы дал барнаульским выпускникам?

– Слушайте сердце и делайте выбор относительно себя. Слушать родителей – это также важно, но выбор жизненного пути должен быть самостоятельным.