Международная группа компаний Manitou совместно с ООО "Агротрак" представила на "Дне сибирского поля" в Алтайском крае новую линейку своей техники – телескопические погрузчики серии New Ag. О том, чем отличаются модели нового поколения от бестселлеров компании, которые уже не нуждаются в рекламе, почему эта техника пользуется огромной популярностью у аграриев и какие дополнительные функции она может выполнять – в материале Amic.ru.

Незаменимый помощник

Сложно представить, но еще 13 лет назад российские фермеры не имели представления о том, что такое телескопический погрузчик и как его можно использовать в сельском хозяйстве. В 2006 году, когда представитель компании Manitou Фредерик Бишон только приехал в Россию, местные аграрии эксплуатировали в основном тракторы или комбайны. Сегодня бренд Manitou широко известен по всей стране. Во многих регионах это слово стало нарицательным: так фермеры называют все телескопические погрузчики.

"То, что фермеры могут использовать погрузчик только для разгрузки зерна, – заблуждение. На самом деле его можно задействовать в строительных, земляных работах, планировке территории, раздаче корма скоту, уборке грязи и навоза в стойле, нарезке и измельчении силоса и т. д., – говорит инженер технической поддержки компании ООО "Маниту Восток" Олег Савочкин. – Порядка 200 видов специального навесного оборудования существенно расширяют возможности погрузчика. Фактически с его помощью можно будет выполнить как строительные, так и сельскохозяйственные работы. Машина становится универсальной и многофункциональной".

Одно из главных преимуществ техники Manitou, которое ценят российские фермеры, – ее высокая проходимость. Погрузчики этой компании по праву можно назвать внедорожными, способными передвигаться не только по ровной, но и по пересеченной местности. Еще одно преимущество телескопических погрузчиков Manitou – способность поднимать грузы на высоту семь метров. Именно поэтому самыми популярными моделями в линейке Manitou до сих пор были MLT X-732 и MLT-X 735, отвечающие этим характеристикам, однако в линейке есть и погрузчики с высотой подъема до 10 метров.

Забота о человеке

Отдельный пункт, заслуживающий особого внимания, – это забота о комфорте оператора погрузчика, ведь производительность машины зависит не только от "железа", но и от человека, который им управляет. Французские разработки в сфере эргономики и удобства применения техники оценены настолько, что их пытаются копировать другие производители. "Мы первые представили на рынке ковши со съемным лезвием-кромкой. Как только кромка стирается, достаточно просто снять болты и заменить ее. Не нужно вырезать износившуюся часть ковша, что-то приваривать. Это более дешевый и быстрый процесс", – рассказывает менеджер по продажам запасных частей ООО "Маниту Восток" Ева Соседенко.

Каретка для подключения навесного оборудования тоже считается одной из самых удобных и функциональных в своем классе. Она напоминает человеческие руки, которые легко и быстро захватывают нужный агрегат. Пара минут – и можно приступать к работе. А одну из запатентованных разработок компании – эргономичный джойстик управления создавали совместно с врачами-ортопедами. "Основное движение погрузчика – вперед и назад. С помощью джойстика мы полностью разгрузили оператора: его правая рука управляет гидравликой, а левая рука лежит на руле", – говорит Олег Савочкин.

Экономия на топливе и комфорт

Благодаря узкой специализации на рынке телескопических погрузчиков, все внимание разработчиков Manitou сосредоточено на усовершенствовании моделей, а не на экспансии на другие рынки. Серию New Ag готовили к выпуску довольно долго. Сначала было изготовлено 10 прототипов, которые тестировали французские фермеры. После сбора отзывов машины доработали и только потом их выпустили на общий рынок.

"Что изменилось в машинах серии New Ag? На них установлены новые более мощные двигатели, которые потребляют на 10-15% меньше топлива за счет применения инновационных технологий в области гидросистем. Например, опускание стрелы на новых моделях теперь происходит под собственным весом, соответственно расход топлива снижается, – рассказывает Олег Савочкин. – Также новые модели отличаются прогрессивной трансмиссией. Так, на серии машин MLT-X 737 New Ag установлена автоматическая коробка передач, на MLT-X 741 New Ag – трансмиссия Vario Plus".

По словам Евы Соседенко, в машинах нового поколения забота об операторе проявилась особенно ярко. В погрузчиках пониженный уровень шума, панорамное окно, которое позволяет видеть груз во время его подъема. Для нейтрализации вибрации сиденье установлено на специальной пружинящей подвеске, джойстик больше не закреплен жестко, он движется вместе с креслом. Панель управления можно подстраивать под себя, перенося часто используемые кнопки ближе.

Надежный партнер – хороший сервис

Несмотря на то, что продажи новой линейки телескопических погрузчиков Manitou в России стартовали еще в начале года, в Алтайский край техника пришла лишь в начале июня. Впервые ее презентовали на "Дне сибирского поля". Всего были представлены шесть моделей: MLT-X 961, MLT-X 737 New Ag, MLT-X 741 New Ag, MLT-X 735, MLT-X 735 120, MLT-X 1035. Гости мероприятия могли не просто рассмотреть машины, но и оценить возможности техники при работе в полевых условиях.

Экспозиция разместилась на площадке эксклюзивного дилера Manitou в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской области и Республике Алтай – ООО "Агротрак". Компания была основана в 2001 году как предприятие, поставляющее запасные части к сельскохозяйственной технике в хозяйства агропромышленного комплекса Сибири. На сегодняшний день "Агротрак" является одним из крупнейших операторов СФО по продаже сельхозтехники и запасных частей российского и зарубежного производства.

"Выбирая партнера в регионах, мы рассматривали компанию, которая имеет хорошую сервисную службу. Любая техника ломается, но это не должно повлиять на репутацию компании. Как известно, первую машину продает дилер, вторую – сервис, – говорит Олег Савочкин. – Если машина будет долгое время простаивать из-за поломки, то такая техника никому не будет нужна. В "Агротрак" большое внимание уделяется подготовленности сервисных специалистов и уровню их компетентности. Ежегодно они проходят обучение в тренинг-центре Manitou".

Для бесперебойной работы техники также важно, чтобы в наличии были необходимые запчасти. "Центральный склад Manitou находится в Москве, – рассказывает Ева Соседенко. – У нас очень высокий уровень наличия запасных частей – в среднем 87% за год. Кроме того, у дилеров есть собственные склады с так называемыми критическими запчастями, без которых машина не может продолжать работать. Стандартная доставка обычных заказов с центрального склада из Москвы составляет неделю-полторы. Но у "Агротрака" есть экспресс-доставка за 1-1,5 суток. Стоит отметить, что за 4 года сотрудничества с компанией "Агротрак" продажи машин Manitou в регионе удвоились".

Более подробную информацию о новых моделях можно узнать в ООО "Агротрак".

Единый номер 8-800-700-18-17.