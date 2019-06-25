Регионы получат дополнительные средства на соцдоплаты к пенсиям

Регионы получат дополнительно 4,3 млрд рублей из бюджета на 2019 год на софинансирование региональной социальной доплаты к пенсии, пишет "Парламентская газета".
По словам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, объем расходов в результате предлагаемых изменений составит 587,7 млрд рублей. При этом Макаров обратил внимание на то, что рост расходов в абсолютном выражении составляет только 256 млрд.
"Нефтегазовая зависимость нашего бюджета сокращается. Это дополнительные средства, полученные от ненефтегазовых доходов", — сказал Макаров.
К проекту закона поступило 120 поправок, из которых Комитетом по бюджету и налогам 100 поправок приняты, 17 отклонены, а 3 отозваны авторами. Одна из поправок предполагает направить дополнительно более 30 млрд рублей на гранты регионам.
"Таким образом, общая сумма, которая будет направлена в этом году на гранты субъектам Российской Федерации, составляет уже 50 млрд рублей. За что регионы будут получать эти средства? Это выполнение национальных проектов. Вот это будет тот основной показатель, который и будет служить критерием получения или неполучения регионами этих грантов", — пояснил Макаров.
Так, 4,3 млрд рублей регионы получат на софинансирование региональной социальной доплаты к пенсии. В сумме законопроектом предлагается направить на дополнительную поддержку регионов 130 млрд рублей.
Поправками также предусмотрены средства на решение вопросов, озвученных в ходе "Прямой линии". Например, 5 млрд рублей пойдет для оказания помощи многодетным семьям в счет погашения ипотеки в случае рождения третьего ребенка. Более 4 млрд рублей направляется непосредственно на повышение оплаты труда работников реагирующих подразделений МЧС России.
Еще 7,5 млрд рублей выделят на решение вопросов здравоохранения: закупку препаратов для лечения ВИЧ, приобретение необходимого медицинского оборудования. 700 млн рублей идет на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
По словам Макарова, бюджет 2019 года направлен на решение задач, которые поставил президент: "Поэтому и перераспределение средств связано в первую очередь с тем, чтобы реализация национальных проектов проходила наиболее эффективно".
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