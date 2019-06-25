Названа первая зарплата Зеленского на посту президента Украины

Первая зарплата Владимира Зеленского на должности президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (приблизительно 483 доллара, пишет "Российская газета" со ссылкой на издание "Фактор".
Как отмечает украинское издание, в администрации президента заявили, что из оклада Зеленского удержано 2,4 тысячи гривен (94 доллара) обязательных сборов и налогов. Сама же заработная плата была депонирована — передана на сохранение.
Ранее Государственное управление делами президента сообщало, что бывший президент Петр Порошенко заработал в 2018 году 270,5 тысячи гривен (более 9,5 тысячи долларов). Эта сумма была перечислена в благотворительный фонд.
Этой весной сообщалось, что Порошенко за год перед президентскими выборами заработал 1,55 млрд грн (56,9 млн долларов). При этом большую часть доходов он получил от швейцарской компании Rothschild Trust Schweiz AG. Общая сумма дивидендов составила 1,1 млрд гривен (40,4 млн долларов).
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