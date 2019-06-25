В Челябинске в отношении 59-летней женщины возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма, пишет Znak.com.
Поводом стал комментарий в соцсети "ВКонтакте" к публикации о самоподрыве анархиста Михаила Жлобицкого в здании ФСБ в Архангельске, совершенном в конце октября 2018 года.
Отмечается, что оперативники центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Челябинской области в ходе мониторинга соцсетей увидели, что пенсионерка разместила в открытой группе комментарий, оправдывающий самоподрыв.
Ранее в поле зрения правоохранительных органов женщина не попадала. Она находится под подпиской о невыезде. Уверяет, что писала комментарий просто на эмоциях и уже раскаялась.
Уголовное дело возбуждено по статье "Публичное оправдание теракта, совершенное с использованием сети Интернет".
Теперь пенсионерке грозит до семи лет колонии.
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