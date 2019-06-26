Россия обвалила курс грузинского лари до исторического минимума

Официальный курс грузинской национальной валюты упал до исторического минимума на фоне введенного Россией туристического эмбарго, сообщает РИА "Новости".
Национальный банк Грузии установил на завтра официальный курс в 2,833 лари за доллар — на 1,4% выше сегодняшнего значения (2,7945 лари). Показатель растет уже несколько дней подряд. В коммерческих банках и пунктах обмена доллар и вовсе можно купить только за 2,84-2,87 лари.
Сотрудники обменников связывают падение курса лари с решением России запретить полеты в Грузию. При этом министр экономики Натия Турнава исключила такой вариант, заявив, что речь идет о кратковременном колебании курса, а этот новый вызов долгосрочно на него повлиять не может.
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты в Грузию. Кроме того, туроператорам рекомендуется не продавать путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
По данным Ассоциации туроператоров России, в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и примерно 15-20 тысяч самостоятельных. В Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии убытки от туристического эмбарго оценивают в порядка 750 млн долларов.
Массовые акции протеста начались в Тбилиси 20 июня: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
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